SkyUp сокращает полетную программу в Италию и Израиль

По некоторым направлениям старт полетной программы переносится на начало лета
Авиакомпания SkyUp Airlines сокращает полетную программу в Италию и Израиль в связи со вспышкой коронавируса в мире. Соответствующее решение есть в распоряжении РБК-Украина.
Как отмечается, по некоторым направлениям старт полетной программы переносится на начало лета, по некоторым направлениям будет сокращено количество рейсов.
"В связи с распространением эпидемии коронавируса, а также усилением мер по ее ограничению разными странами, в частности Италией и Израилем, авиакомпания SkyUp Airlines сокращает полетную программу в эти страны", - говорится в сообщении.
Авиаперевозчиком предусмотрена бесплатная процедура изменения даты или возврата средств за неиспользованное путешествие.
Пока SkyUp Airlines выполняет рейсы в Тель-Авив из Запорожья и Львова. До 16 апреля 2020 года частота рейсов на этих направлениях будет временно сокращена:
На некоторых итальянских направлениях откладывается старт полетной программы. Следовательно:
Выполнение рейсов в Неаполь продолжится без изменений.
Старт полетов в Риминию и Ламецию Терме, запланирован на 30 мая 2020, а также в Катанию (начало 26 мая) пока остается без изменений.
В частности, также в Киеве вводят карантин, в связи с этим будет запрет массовых мероприятий и закрытие школ. Отметим, в столице не зарегистрирован ни один случай заболевания коронавирусом.