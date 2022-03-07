Кабмин расширил перечень товаров критического импорта

В перечень добавлены мобильные телефоны, павербанки, аккумуляторы, приборы ночного видения, фонари, семена, плоды и споры для посева и другие и другие товары.

Напомним, Национальный банк Украины постановлением от 24 февраля ввел особый порядок покупки валюты в Украине, в частности разрешено покупать валюту для мобилизационных и других мероприятий. Также разрешено покупать валюту для оплаты товаров критического импорта.

Перечень товаров критического импорта определен постановлением КМУ от 24 февраля 2022 года № 153 и постоянно расширяется.

В частности, в первый список вошли нефть и нефтепродукты, медицинские изделия и другие. Затем этот список дополнили продукты: мясо, готовые пищевые продукты из мяса, молоко, кофе, чай, мука, овощи и другие. Также в список вошли бронежилеты, каски, беспилотные летательные аппараты.