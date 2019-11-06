Правительство расширило перечень стратегических предприятий

Кабинет министров Украины на заседании 6 ноября расширил перечень стратегических предприятий. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, в перечень объектов государственной собственности, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности Украины, внесли ГП "Николаевский бронетанковый завод". Таким образом, всего список расширен до 76 позиций.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский распорядился до конца года передать на приватизацию 500 предприятий. Кроме того, Минэкономики должно до конца года продать 40 объектов малой приватизации, а также определить топ-5 приоритетных объектов для подготовки к большой приватизации.

Отметим, глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что в Украине пока не рассматривается приватизация атомных электростанций.