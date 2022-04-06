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Кабмин расширил доступ аграрных предприятий к льготному кредитованию

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Украина, Среда 06 апреля 2022 16:33
Кабмин расширил доступ аграрных предприятий к льготному кредитованию Фото: кредит под 0% можно получить на сумму до 60 млн грн (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Правительство Украины активировало дополнительные механизмы кредитования аграриев. Это сделано для своевременного старта посевной кампании и ее проведения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

В частности, речь идет о расширении программы "5-7-9%", по которой любое украинское предприятие может получить кредит до 60 млн грн под 0%.

Как отметили в пресс-службе, с начала войны займы от государственных банков на общую сумму 1,1 млрд грн получили 826 бизнесов. Из всех выданных кредитных средств по программе "5-7-9%" 42% приходилось именно на аграрный сектор. Ими воспользовались 12 тыс. фермерских хозяйств. Полученные средства идут на закупку удобрений, горючего.

По данным пресс-службы, 10 крупнейших банков заявили о выделенных лимитах на сумму 40 млрд грн. Госбанки уже выдали фермерам 2,3 млрд грн

В целом же, начиная с 24 февраля, государственные банки суммарно нарастили кредитные портфели на 12,5 млрд грн, что эквивалентно 15% прироста за 2021 год.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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