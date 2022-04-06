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Уряд розширив доступ аграрних підприємств до пільгового кредитування

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Україна, Середа 06 квітня 2022 16:33
Уряд розширив доступ аграрних підприємств до пільгового кредитування Фото: кредит під 0% можна отримати на суму до 60 млн грн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Уряд України активував додаткові механізми кредитування аграріїв. Це зроблено для вчасного старту посівної кампанії її проведення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.

Зокрема, йдеться про розширення програми "5-7-9%", за якою будь-яке українське підприємство може отримати кредит до 60 млн грн під 0%.

Як зазначили в прес-службі, з початку війни позики від державних банків на загальну суму 1,1 млрд грн отримали 826 бізнесів. З усіх виданих кредитних коштів за програмою "5-7-9%" 42% припадало саме на аграрний сектор. Ними скористалися 12 тис. фермерських господарств. Отримані кошти йдуть на закупівлю добрив, пального.

За даними прес-служби, 10 найбільших банків заявили про виділені ліміти на суму 40 млрд грн. Держбанки вже видали фермерам 2,3 млрд грн

Загалом же, починаючи з 24 лютого, державні банки сумарно наростили кредитні портфелі на 12,5 млрд грн, що еквівалентно 15% приросту за 2021 рік.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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