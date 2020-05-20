Уряд розподілив 32-мільярдний прибуток ПриватБанку

Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Держбюджет отримає 24,5 млрд гривень

Кабінет міністрів України затвердив річний звіт та розподілив чистий прибуток державного "ПриватБанку" за 2019 року. Розпорядження "Деякі питання діяльності АТ КБ "ПриватБанк"" було ухвалене 20 травня.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Розпорядженням уряду затверджений такий розподіл чистого прибутку банку за 2019 рік та розмір річних дивідендів, що спрямовуються на:

75% чистого прибутку в розмірі 24 456,88 млн гривень - на виплату дивідендів до державного бюджету;

5% чистого прибутку в розмірі 1 630,45 млн гривень - до резервного фонду;

20% чистого прибутку в розмірі 6 521,83 млн гривень на покриття накопичених збитків минулих років.

Як повідомляло РБК-Україна, чотири банки державного сектору у 2019 році отримали прибуток у розмірі 35,2 млрд грн, що в 2,4 рази більше, ніж у 2018 році (14,6 млрд грн). Прибуток "ПриватБанку" склав 32,609 млрд грн (12,798 млрд грн у 2018 році)

Як повідомляло РБК-Україна, платоспроможні банки України за 2019 рік отримали 59,6 млрд грн чистого прибутку, що в 2,7 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року (22,3 млрд грн).

Автор: Олександр Білоус