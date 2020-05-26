Кабмин и Рада дорабатывают законы о государственных портфельных гарантиях

Министерство финансов совместно с профильным комитетом Верховной рады и Минэкономики дорабатывают законопроекты о государственных портфельных гарантиях. Этот инструмент необходим для повышения доступности кредитования.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Указано, что состоялось заседание межведомственной рабочей группы по разработке плана антикризисных инициатив для поддержки малого и среднего бизнеса. На встрече обсудили предложения изменений в действующие законы Украины и новые законопроекты.

"Доступ к финансам, доступность кредитования требует такого инструмента, как государственные портфельные гарантии. Их запуск возможен после изменений в бюджетный кодекс и бюджет Украины. Соответствующие законопроекты дорабатываются Министерством финансов совместно с профильным комитетом ВР и Минэкономики", - отметил замглавы Минэкономики Дмитрий Романович.

Отметим также, межведомственная рабочая группа по разработке плана антикризисных инициатив для поддержки малого и среднего бизнеса была образована при Минэкономики 18 мая 2020 года.

Напомним, комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским союзом заявил, что закон о механизме предоставления кредитов малому бизнесу под государственные гарантии соответствует праву ЕС и международно-правовым обязательствам Украины.

Как писало РБК-Украина, в Раде ранее появился законопроект Кабинета министров, предлагающий ввести механизм предоставления кредитов представителям малого бизнеса под государственные гарантии (на портфельной основе).