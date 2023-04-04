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Кабмін провів кадрові перестановки в МОН й не тільки

Фото: Кабмін провів кадрові перестановки в МОН й не тільки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Кабінет Міністрів України провів кадрові перестановки. Було призначено заступника голови Міністерства освіт й науки з питань європейської інтеграції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал представника уряду у Верховній раді Тараса Мельничука.

Як пише Мельничук, було призначено:

  • Кудрявця Євгена Володимировича заступником міністра освіти і науки України з питань європейської інтеграції;
  • Запольську Наталію Михайлівну державним секретарем Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України;
  • Захаріна Сергія Володимировича заступником голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
  • Яременка Ігоря Олександровича заступником Державного секретаря Кабінету Міністрів України.

Звільнено:

  • Рогову Віру Борисівну з посади заступника міністра освіти і науки України;
  • Яременка Ігоря Олександровича з посади заступника міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції;
  • Спіріну Олену Дмитрівну з посади державного секретаря Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України;
  • Захаріна Сергія Володимировича з посади державного секретаря Міністерства освіти і науки України;
  • Куцевола Анатолія Анатолійовича з посади заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України.

Також було тимчасово покладено виконання обов'язків заступника Голови Національної служби здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації на Рябця Олександра Володимировича.

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