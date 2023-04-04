Кабмін провів кадрові перестановки в МОН й не тільки

Кудрявця Євгена Володимировича заступником міністра освіти і науки України з питань європейської інтеграції;
Запольську Наталію Михайлівну державним секретарем Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України;
Захаріна Сергія Володимировича заступником голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Яременка Ігоря Олександровича заступником Державного секретаря Кабінету Міністрів України.
Звільнено:
Рогову Віру Борисівну з посади заступника міністра освіти і науки України;
Яременка Ігоря Олександровича з посади заступника міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції;
Спіріну Олену Дмитрівну з посади державного секретаря Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України;
Захаріна Сергія Володимировича з посади державного секретаря Міністерства освіти і науки України;
Куцевола Анатолія Анатолійовича з посади заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України.
Також було тимчасово покладено виконання обов'язків заступника Голови Національної служби здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації на Рябця Олександра Володимировича.