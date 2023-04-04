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Кабмин провел кадровые перестановки в МОН и не только

Фото: Кабмин провел кадровые перестановки в МОН и не только (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Кабинет Министров провел кадровые перестановки. Был назначен заместитель главы Министерства образований и науки по вопросам европейской интеграции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука.

Как пишет Мельничук, было назначено:

  • Кудрявца Евгения Владимировича заместителем министра образования и Украины по европейской интеграции;
  • Запольскую Наталью Михайловну государственным секретарем Министерства по стратегическим отраслям промышленности Украины;
  • Захарина Сергея Владимировича заместителем председателя Государственной службы Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
  • Яременко Игоря Александровича заместителем Государственного секретаря Кабинета министров Украины.

Уволено:

  • Роговую Веру Борисовну с должности заместителя министра образования и науки Украины;
  • Яременко Игоря Александровича с должности заместителя министра по делам ветеранов Украины по европейской интеграции;
  • Спирина Елена Дмитриевна с должности государственного секретаря Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
  • Захарина Сергея Владимировича с должности государственного секретаря Министерства образования и науки Украины;
  • Куцевола Анатолия Анатольевича с должности заместителя Государственного секретаря Кабинета министров Украины.

Также было временно возложено исполнение обязанностей заместителя главы Национальной службы здоровья Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации на Рябца Александра Владимировича.

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