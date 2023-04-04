Кабмин провел кадровые перестановки в МОН и не только

Кудрявца Евгения Владимировича заместителем министра образования и Украины по европейской интеграции;
Запольскую Наталью Михайловну государственным секретарем Министерства по стратегическим отраслям промышленности Украины;
Захарина Сергея Владимировича заместителем председателя Государственной службы Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Яременко Игоря Александровича заместителем Государственного секретаря Кабинета министров Украины.
Уволено:
Роговую Веру Борисовну с должности заместителя министра образования и науки Украины;
Яременко Игоря Александровича с должности заместителя министра по делам ветеранов Украины по европейской интеграции;
Спирина Елена Дмитриевна с должности государственного секретаря Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
Захарина Сергея Владимировича с должности государственного секретаря Министерства образования и науки Украины;
Куцевола Анатолия Анатольевича с должности заместителя Государственного секретаря Кабинета министров Украины.
Также было временно возложено исполнение обязанностей заместителя главы Национальной службы здоровья Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации на Рябца Александра Владимировича.