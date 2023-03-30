Фото: Кабмін провів кадрові перестановки в МОН і не тільки (Віталій Носач, РБК-Україна)

Кабінет Міністрів України сьогодні, 30 березня, провів кадрові перестановки. Зокрема, було призначено заступника міністра освіти і науки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram.