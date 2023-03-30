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Кабмін провів кадрові перестановки в МОН і не тільки

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Київ, Четвер 30 березня 2023 17:10
Кабмін провів кадрові перестановки в МОН і не тільки Фото: Кабмін провів кадрові перестановки в МОН і не тільки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Кабінет Міністрів України сьогодні, 30 березня, провів кадрові перестановки. Зокрема, було призначено заступника міністра освіти і науки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram.

За його словами, Кабмін підтримав призначення Андрія Вітренко заступником міністра освіти та науки та Ірину Мікічак першим заступником голови Фонду державного майна України.

При цьому були звільнені:

  • Андрій Вітренко з посади першого заступника міністра освіти і науки України;
  • Ірина Микичак з посади заступника міністра охорони здоров'я України;
  • Ярема Дуль з посади заступника голови Державної служби України з питань праці;
  • Денис Шугалій з посади заступника голови Фонду державного майна України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Сергія Шкарлета звільнили з посади міністра освіти та науки.

При цьому Верховна рада призначила на його місце Оксена Лісового.

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