Кабмін провів кадрові перестановки в МОН і не тільки
Фото: Кабмін провів кадрові перестановки в МОН і не тільки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Кабінет Міністрів України сьогодні, 30 березня, провів кадрові перестановки. Зокрема, було призначено заступника міністра освіти і науки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram.
За його словами, Кабмін підтримав призначення Андрія Вітренко заступником міністра освіти та науки та Ірину Мікічак першим заступником голови Фонду державного майна України.
При цьому були звільнені:
- Андрій Вітренко з посади першого заступника міністра освіти і науки України;
- Ірина Микичак з посади заступника міністра охорони здоров'я України;
- Ярема Дуль з посади заступника голови Державної служби України з питань праці;
- Денис Шугалій з посади заступника голови Фонду державного майна України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Сергія Шкарлета звільнили з посади міністра освіти та науки.
При цьому Верховна рада призначила на його місце Оксена Лісового.
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