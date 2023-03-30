Фото: Кабмин провел кадровые перестановки в МОН и не только (Виталий Носач, РБК-Украина)

Кабинет министров Украины сегодня, 30 марта, провел кадровые перестановки. В частности, был назначен заместитель министра образования и науки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.