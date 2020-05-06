Кабмин принял ряд кадровых решений

Кабинет министров во время заседания правительства принял ряд кадровых решений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение представителя Кабмина в Верховной раде Василия Мокана в Facebook.

По его словам, были назначены заместители глав Министерства энергетики и Министерства реинтеграции, секретарь в Мининфраструкты и другие назначения:

Бойко Юрий Николаевич заместителем Министра энергетики и защиты окружающей среды Украины;

Голованчук Инна Александровна заместителем Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

Лагутин Никита Сергеевич заместителем Председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте;

Бучко Владимир Анатольевич государственным секретарем Министерства инфраструктуры Украины;

Галущенко Герман Валерьевич вице-президентом государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом";

Якоб Хартмут вице-президентом государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".

Ранее РБК-Украина писало, что Офис президента Украины сегодня должен озвучить новости по назначению Михаила Саакашвили в Национальный совет реформ.