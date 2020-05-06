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Кабмін провів низку кадрових рішень

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Уряд призначив заступників в Міненергетики та Минреинтеграции

Кабінет міністрів під час засідання уряду прийняв низку кадрових рішень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення представника Кабміну у Верховній раді Василя Мокана в Facebook.

За його словами, були призначені заступники голови Міністерства енергетики та Міністерства реінтеграції, секретар в Мінінфраструктури та інші призначення:

  • Бойко Юрій Миколайович заступником Міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України;
  • Інна Голованчук Олександрівна заступником Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
  • Лагутін Микита Сергійович заступником Голови Державної служби України з безпеки на транспорті;
  • Бучко Володимир Анатолійович державним секретарем Міністерства інфраструктури України;
  • Галущенко Герман Валерійович віце-президентом державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом";
  • Хартмут Якоб віце-президентом державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".

Раніше РБК-Україна писало, що Офіс президента України сьогодні повинен озвучити новини призначенням Михайла Саакашвілі в Національну раду реформ.

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