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Кабмин провел ряд кадровых назначений

Автор: Игорь Литвиненко

Были назначены семь заместителей министров

Кабинет министров провел ряд кадровых назначений. В частности, были назначены семь заместителей в пяти министерствах.

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Об этом в Facebook сообщил представитель правительства в Верховной раде Василий Мокан.

На должности в министерства были назначены:

  • Богдан Боруховский - первым заместителем министра охраны окружающей среды и природных ресурсов;
  • Ростислав Карандеев - первым заместителем министра культуры и информационной политики;
  • Александр Зорин - заместителем министра энергетики;
  • Максим Немчинов - заместителем министра энергетики;
  • Матвей Бедный - заместителем министра молодежи и спорта;
  • Андрей Витренко - заместителем министра образования и науки;
  • Игорь Гарбарук - заместителем министра образования и науки.

Также были назначены:

  • Александр Баньков - государственным секретарем министерства иностранных дел;
  • Юрий Болоховец - заместителем председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины;
  • Дмитрий Маковский - первым заместителем председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что правительство назначило Василия Кузевича новым руководителем Государственного агентства лесных ресурсов Украины.

Также сообщалось, что в четверг, 16 июля, президент Владимир Зеленский представит нового главу Национального банка на заседании фракции "Слуга народа".

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