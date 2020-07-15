Кабмин провел ряд кадровых назначений

Кабинет министров провел ряд кадровых назначений. В частности, были назначены семь заместителей в пяти министерствах.

Об этом в Facebook сообщил представитель правительства в Верховной раде Василий Мокан.

На должности в министерства были назначены:

Богдан Боруховский - первым заместителем министра охраны окружающей среды и природных ресурсов;

Ростислав Карандеев - первым заместителем министра культуры и информационной политики;

Александр Зорин - заместителем министра энергетики;

Максим Немчинов - заместителем министра энергетики;

Матвей Бедный - заместителем министра молодежи и спорта;

Андрей Витренко - заместителем министра образования и науки;

Игорь Гарбарук - заместителем министра образования и науки.

Также были назначены:

Александр Баньков - государственным секретарем министерства иностранных дел;

Юрий Болоховец - заместителем председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины;

Дмитрий Маковский - первым заместителем председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что правительство назначило Василия Кузевича новым руководителем Государственного агентства лесных ресурсов Украины.

Также сообщалось, что в четверг, 16 июля, президент Владимир Зеленский представит нового главу Национального банка на заседании фракции "Слуга народа".