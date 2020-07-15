Кабмин провел ряд кадровых назначений

Были назначены семь заместителей министров
Кабинет министров провел ряд кадровых назначений. В частности, были назначены семь заместителей в пяти министерствах.
Об этом в Facebook сообщил представитель правительства в Верховной раде Василий Мокан.
На должности в министерства были назначены:
Также были назначены:
Ранее РБК-Украина писало, что правительство назначило Василия Кузевича новым руководителем Государственного агентства лесных ресурсов Украины.
Также сообщалось, что в четверг, 16 июля, президент Владимир Зеленский представит нового главу Национального банка на заседании фракции "Слуга народа".