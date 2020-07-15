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Кабмин назначил нового главу Гослесагентства

Киев, Среда 15 июля 2020 14:55
Кабмин назначил нового главу Гослесагентства
Фото: Василий Кузевич (в центре)
Автор: Роман Калиниченко

Василий Кузевич - завкафедрой лесного и садово-паркового хозяйства БАТИ

Кабинет министров назначил Василия Кузевича новым руководителем Государственного агентства лесных ресурсов Украины. Его заместителем стал Юрий Болоховец.

Об этом сообщил в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко.

На сегодняшнем заседании правительство рассматривало ряд кадровых вопросов, в частности, о назначении нового главы Гослесагентства.

"Кузевич Василий Степанович стал председателем Государственного агентства лесных ресурсов. Болоховец Юрий Витальевич стал заместителем председателя Государственного агентства лесных ресурсов", - сообщил Гончаренко.

Василий Кузевич - кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, заведующий кафедрой лесного и садово-паркового хозяйства Бережанского агротехнического института в Тернопольской области.

Напомним, бывшего главу Гослесагентства Андрея Заблоцкого уволили 2 июля.

Как сообщало РБК-Украина, после масштабных наводнений в западных областях в Украине решили провести инвентаризацию лесов, впервые с 1996 года.

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