Кабмин назначил нового главу Гослесагентства

Фото: Василий Кузевич (в центре)

Василий Кузевич - завкафедрой лесного и садово-паркового хозяйства БАТИ

Кабинет министров назначил Василия Кузевича новым руководителем Государственного агентства лесных ресурсов Украины. Его заместителем стал Юрий Болоховец.

Об этом сообщил в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко.

На сегодняшнем заседании правительство рассматривало ряд кадровых вопросов, в частности, о назначении нового главы Гослесагентства.

"Кузевич Василий Степанович стал председателем Государственного агентства лесных ресурсов. Болоховец Юрий Витальевич стал заместителем председателя Государственного агентства лесных ресурсов", - сообщил Гончаренко.

Василий Кузевич - кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, заведующий кафедрой лесного и садово-паркового хозяйства Бережанского агротехнического института в Тернопольской области.

Напомним, бывшего главу Гослесагентства Андрея Заблоцкого уволили 2 июля.

Как сообщало РБК-Украина, после масштабных наводнений в западных областях в Украине решили провести инвентаризацию лесов, впервые с 1996 года.