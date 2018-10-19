Кабмін проведе нараду щодо виплат зарплат шахтарям наступного тижня

Фото: Володимир Гройсман (facebook.com/pg/volodymyrgroysman)

За словами Гройсмана, кошти на модернізацію шахт щороку перенаправляють на компенсацію зарплати шахтарям

Наступного тижня у Кабінеті міністрів відбудеться нарада з Міністерством енергетики та вугільної промисловості щодо виплат заробітної плати шахтарям. Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час години запитань до уряду у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

Прем'єр запросив на нараду і народних депутатів.

"На наступному тижні я проведу нараду з міністерством щодо виплати заробітної плати шахтарям. Запрошую депутатів", - повідомив Гройсман.

За його словами, вугільна галузь потребує реструктуризації в Україні. Адже кошти на модернізацію шахт щороку перенаправляють на компенсацію заробітної плати шахтарям.

"Вугілля, яке добувають шахтарі, коштує дорожче, ніж його можна продати. Тільки цю різницю ми компенсуємо для шахтарів. Тобто, ми не утримуємо шахти, а допомагаємо компенсувати цю різницю. Це не означає, що ми боргуємо людям зарплату. Просто того, що вони виробляють, не вистачає їм на зарплату. Тут є питання, яке ми будемо обговорювати щодо реструктуризації галузі в цілому", - додав він.

Гройсман наголосив, що в наступному році на модернізацію шахт буде виділено 2,3 млрд гривень.

Нагадаємо, раніше Гройсман повідомляв, що нарада пройде під його головуванням. У той же час міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив про неможливість погасити борги із зарплати, хоча раніше був прийнятий закон про виділення 1,4 млрд гривень. Він також уточнив, що на сьогодні з цієї суми виплатили тільки 113 млн гривень.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку жовтня у Міненерго обіцяли скоротити борги із зарплати шахтарям найближчим часом. Також повідомлялося, що українським шахтарям заборгували 470 млн гривень заробітної плати.

22 серпня 2018 року в Україні набув чинності закон про виплату боргів гірникам.