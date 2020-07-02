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Кабмін просить у Ради ще 2 млрд гривень на ліквідацію наслідків повеней

Новини » Економіка     02.07.2020 - 17:56
Кабмін просить у Ради ще 2 млрд гривень на ліквідацію наслідків повеней
Фото: Кабінет міністрів (Віталій Носач, РБК-Україна)

Уряд зібрався на позачергове засідання та ухвалив проект закону

Кабінет міністрів пропонує виділити додаткові кошти на подолання наслідків повеней на заході України. Проект змін до держбюджету схвалений на позачерговому засіданні уряду.

Про це представник Кабінету міністрів у Верховній раді Василь Мокан написав на своїй сторінці у Facebook.

Він за зазначив, що відповідний проект закону внесений до парламенту.

"Уряд пропонує додатково виділити 2 мільярди гривень з метою забезпечення фінансування заходів з нейтралізації негативних наслідків червневої повені в західних областях України та запобіганню виникненню інших надзвичайних ситуацій", - написав він.

За його даними, крім того, Кабінет міністрів прийняв постанову № 543 "Про внесення змін до Порядку використання коштів резервного фонду бюджету", яка дозволяє пришвидшити низку процедур під час розпорядження та виділення коштів з резервного фонду у разі надзвичайних ситуацій.

Кабмін просить у Ради ще 2 млрд гривень на ліквідацію наслідків повеней

Як повідомляло РБК-Україна, Кабмін схвалив заходи з подолання наслідків стихії в західних областях.

Нагадаємо, Італія передала Україні гуманітарну допомогу для ліквідації наслідків повеней у західних областях.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Кабінет Міністрів Україниповінь
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