Кабмін просить Раду розглянути закон про зміни щодо надання ЖК-послуг

Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

В уряді зазначили, що сьогодні на законодавчому рівні не передбачена можливість укладання публічних договорів

Представник уряду у Верховній раді Олена Шуляк просить парламент розглянути законопроект №2458 щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг. Про це вона сказала у ході засідання погоджувальної ради парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

Вона зазначила, що на сьогодні на законодавчому рівні не передбачена можливість укладання публічних договорів.

"Ми просимо включити до порядку денного законопроект №2458. Це проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг. На сьогодні на законодавчому рівні не передбачена можливість укладання публічних договорів та немає механізму, який застосовується при зміні цін на енергоносії", - сказала парламентар.

Нагадаємо, раніше глава комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявляв, що при поліпшенні енергоефективності в наступні 5 років українська родина зможе економити на комунальних тарифах до 8-10 тисяч гривень на рік.

Як писало РБК-Україна, заборгованість населення по сплаті за ЖК-послуги на кінець серпня 2019 року склала 52,1 млрд грн, що на 0,9 млрд грн менше, ніж місяцем раніше (53 млрд грн).

Відзначимо також, заборгованість населення по сплаті за житлово-комунальні послуги на кінець грудня 2018 року становила 55,6 млрд грн. Таким чином, за 2018 рік заборгованість зросла на 23,3 млрд грн.