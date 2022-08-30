Кабмин просит партнеров помочь с отопительным сезоном не только деньгами

Кабмин ведет переговоры с партнерами о передаче Украине не только денег для отопительного сезона, но и физических объемов газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
"Мы активно ведем переговоры с нашими международными партнерами по получению средств на дополнительные закупки голубого топлива. В частности, правительство Норвегии планирует выделить не менее 200 млн евро в соответствующую поддержку Украины. В то же время, мы говорим и о передаче физических объемов газа, а не только о средствах на его закупку на европейских биржах", - заявил Шмыгаль.
По его словам, в подземные хранилища Украины за последний месяц было закачано более 1 млрд кубометров газа, всего там находится около 13 млрд кубометров.
Напомним, ранее Шмыгаль заявлял, что Украина готова к отопительному сезону 2022/2023 годов на 75%.
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