Кабмін пропонує нове джерело фінансування для виробництва зброї в Україні

За словами прем'єра, Кабмін уже подав відповідний законопроект щодо військового ПДФО.

Глава уряду нагадав, що за час повномасштабного вторгнення доходи місцевих бюджетів від ПДФО збільшилися у вісім разів. У 2023 році, згідно з прогнозами, доходи становитимуть 96 млрд гривень, тоді як у 2021 році було близько 12 млрд гривень.

"Наші Сили безпеки та оборони потребують більшого ресурсу. Урядовий законопроект дозволить залучити 25,8 млрд грн цього року та 93,7 млрд грн наступного на додаткові закупівлі дронів та на збільшення виробництва власного озброєння", - уточнив Шмигаль.

При цьому понад 200 млрд гривень уже накопичених на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ залишаться у розпорядженні місцевої влади. Тому тим громадянам, яким бракуватиме коштів, держава надасть базову та залишить реверсну дотацію.

Як зазначив прем'єр, таким чином, ресурс бюджетів на місцях у 2024 році буде на 75 млрд грн більше, ніж був у 2021 році до повномасштабного вторгнення.

Бюджет-2024

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський розповів, що головним пріоритетом державного бюджету-2024 стане фінансування оборони та безпеки України.

Зокрема, планується виділити значні бюджетні кошти на оборонно-промисловий комплекс.