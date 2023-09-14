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Кабмин предлагает новый источник финансирования для производства оружия в Украине

Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинское правительство предложило направить военный налог на доходы физических лиц на производство дронов, вооружения и боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

По словам премьера, Кабмин уже подал соответствующий законопроект о военном НДФЛ. 

Глава правительства напомнил, что за время полномасштабного вторжения доходы местных бюджетов от НДФЛ увеличились в восемь раз. В 2023 году, согласно прогнозам, доходы составят 96 млрд гривен, тогда как в 2021 году было около 12 млрд гривен.

"Наши Силы безопасности и обороны нуждаются в большем ресурсе. Правительственный законопроект позволит привлечь 25,8 млрд грн в этом году и 93,7 млрд грн в следующем на дополнительные закупки дронов и на увеличение производства собственного вооружения", - уточнил Шмыгаль. 

При этом более 200 млрд гривен уже накопленных на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений останутся в распоряжении местных властей. Поэтому тем гражданам, которым будет нехватать средств, государство предоставит базовую и оставит реверсную дотацию. 

Как отметил премьер, таким образом, ресурс бюджетов на местах в 2024 году будет на 75 млрд грн больше, чем был в 2021 до полномасштабного вторжения.

Бюджет-2024

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский рассказал, что главным приоритетом государственного бюджета-2024 станет финансирование обороны и безопасности Украины

В частности, планируется выделить значительные бюджетные средства на оборонно-промышленный комплекс. 

 

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