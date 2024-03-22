Кабмін пропонує з липня підняти акцизи на бензин і алкоголь

В Україні планують підвищити акцизи на алкоголь і бензин. За планом це має відбутися з 1 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постійного представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука та Мінфін України.
На засіданні уряду було схвалено проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу в частині акцизного податку".
Зазначається, що проєкт закону спрямований на приведення законодавства України у відповідність із нормами законодавства ЄС у частині наближення ставок акцизного податку до мінімального рівня, встановленого в ЄС.
Мельничук пояснив, що законопроєктом пропонується:
Водночас, встановлюється графік щорічного збільшення таких ставок з 01.07.2024 по 31.12.2027 включно.
Фото: як підвищуватимуться акцизи (mof.gov.ua)
Також пропонується уточнити термін "середньозважена роздрібна ціна продажу цигарок" і зазначити, що така ціна розрахована із суми загальної вартості всіх цигарок з урахуванням усіх податків, реалізованих виробниками на митній території України та ввезених імпортерами на митну територію України.
Мінфін України повідомив, що впровадження положень законопроєкту дасть змогу забезпечити додаткові надходження до держбюджету в другому півріччі 2024 року:
"Це важливо для підтримання безпеки країни, адже всі власні надходження спрямовуються на сектор безпеки та оборони" , - додали в Мінфіні.
Варто зазначити, що це не остаточне рішення, адже законопроект буде скеровано до Верховної ради для подальшого голосування.
Минулої осені повідомлялося, що Кабінет міністрів планує у 2024 році суттєво збільшити ставки акцизу на сигарети.
А нещодавно Кабмін вніс до Верховної ради законопроект про підвищення акцизу на тютюнові вироби.
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