Кабмін пропонує з липня підняти акцизи на бензин і алкоголь

На засіданні уряду було схвалено проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу в частині акцизного податку".

Зазначається, що проєкт закону спрямований на приведення законодавства України у відповідність із нормами законодавства ЄС у частині наближення ставок акцизного податку до мінімального рівня, встановленого в ЄС.

Які зміни можуть очікувати на українців

Мельничук пояснив, що законопроєктом пропонується:

дати визначення терміну "проміжні продукти" відповідно до директиви Nº 92/83/ЄЕС;

збільшити розмір ставки акцизного податку для проміжних продуктів з 8,42 до 12,23 гривень за 1 літр (на 3,81 гривні), тобто до рівня розміру чинної ставки на вина ігристі та вина газовані;

встановити нові розміри ставок акцизного податку на пальне з урахуванням їх мінімального рівня, передбаченого директивою 2003/96/ЄС, що набуватимуть чинності з 01.01.2028.

Водночас, встановлюється графік щорічного збільшення таких ставок з 01.07.2024 по 31.12.2027 включно.

Фото: як підвищуватимуться акцизи (mof.gov.ua)

Також пропонується уточнити термін "середньозважена роздрібна ціна продажу цигарок" і зазначити, що така ціна розрахована із суми загальної вартості всіх цигарок з урахуванням усіх податків, реалізованих виробниками на митній території України та ввезених імпортерами на митну територію України.

Як це допоможе бюджету

Мінфін України повідомив, що впровадження положень законопроєкту дасть змогу забезпечити додаткові надходження до держбюджету в другому півріччі 2024 року:

від операцій з реалізації пального - на 1,6 млрд гривень у середньому за місяць. З них 1,3 млрд гривень від акцизного податку та 292 млн гривень від податку на додану вартість;

від операцій з реалізації проміжних продуктів - на 4,5 млн гривень на місяць від акцизного податку (розрахунок зроблено з урахуванням обсягів реалізації, передбачених у Державному бюджеті України на 2024 рік).

"Це важливо для підтримання безпеки країни, адже всі власні надходження спрямовуються на сектор безпеки та оборони" , - додали в Мінфіні.

Варто зазначити, що це не остаточне рішення, адже законопроект буде скеровано до Верховної ради для подальшого голосування.

На що ще будуть підвищувати акцизи