Кабмин предлагает с июля поднять акцизы на бензин и алкоголь

В Украине планируют повысить акцизы на алкоголь и бензин. По плану это должно произойти с 1 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постоянного представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука и Минфин Украины.
На заседании правительства был одобрен проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно приближения законодательства Украины к законодательству Европейского Союза в части акцизного налога".
Отмечается, что проект закона направлен на приведение законодательства Украины в соответствие с нормами законодательства ЕС в части приближения ставок акцизного налога к минимальному уровню, установленному в ЕС.
Мельничук пояснил, что законопроектом предлагается:
В то же время, устанавливается график ежегодного увеличения таких ставок с 01.07.2024 по 31.12.2027 включительно.
Фото: как будут повышаться акцизы (mof.gov.ua)
Также предлагается уточнить термин "средневзвешенная розничная цена продажи сигарет" и отметить, что такая цена рассчитана из суммы общей стоимости всех сигарет с учетом всех налогов, реализованных производителями на таможенной территории Украины и ввезенных импортерами на таможенную территорию Украины.
Минфин Украины сообщил, что внедрение положений законопроекта позволит обеспечить дополнительные поступления в госбюджет во втором полугодии 2024 года:
"Это важно для поддержания безопасности страны, ведь все собственные поступления направляются на сектор безопасности и обороны" , - добавили в Минфине.
Стоит отметить, что это не окончательное решение, ведь законопроект будет направлен в Верховную раду для дальнейшего голосования.
Прошлой осенью сообщалось, что Кабинет министров планирует в 2024 году существенно увеличить ставки акциза на сигареты.
А недавно Кабмин внес в Верховную раду законопроект о повышении акциза на табачные изделия.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.