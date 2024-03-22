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Кабмин предлагает с июля поднять акцизы на бензин и алкоголь

Архивное фото: в Украине планируют поднять акцизы на бензин и алкоголь (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине планируют повысить акцизы на алкоголь и бензин. По плану это должно произойти с 1 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постоянного представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука и Минфин Украины.

На заседании правительства был одобрен проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно приближения законодательства Украины к законодательству Европейского Союза в части акцизного налога". 

Отмечается, что проект закона направлен на приведение законодательства Украины в соответствие с нормами законодательства ЕС в части приближения ставок акцизного налога к минимальному уровню, установленному в ЕС. 

Какие изменения могут ожидать украинцев

Мельничук пояснил, что законопроектом предлагается:

  • дать определение термина "промежуточные продукты" в соответствии с директивой Nº 92/83/ЕЭС; 
  • увеличить размер ставки акцизного налога для промежуточных продуктов с 8,42 до 12,23 гривен за 1 литр (на 3,81 гривны), то есть до уровня размера действующей ставки на вина игристые и вина газированные;
  • установить новые размеры ставок акцизного налога на горючее с учетом их минимального уровня, предусмотренного директивой 2003/96/ЕС, которые вступят в силу с 01.01.2028. 

В то же время, устанавливается график ежегодного увеличения таких ставок с 01.07.2024 по 31.12.2027 включительно. 

Фото: как будут повышаться акцизы (mof.gov.ua)

Также предлагается уточнить термин "средневзвешенная розничная цена продажи сигарет" и отметить, что такая цена рассчитана из суммы общей стоимости всех сигарет с учетом всех налогов, реализованных производителями на таможенной территории Украины и ввезенных импортерами на таможенную территорию Украины.

Как это поможет бюджету

Минфин Украины сообщил, что внедрение положений законопроекта позволит обеспечить дополнительные поступления в госбюджет во втором полугодии 2024 года:

  • от операций по реализации горючего - на 1,6 млрд гривен в среднем за месяц. Из них 1,3 млрд гривен от акцизного налога и 292 млн гривен от налога на добавленную стоимость;
  • от операций по реализации промежуточных продуктов - на 4,5 млн гривен в месяц от акцизного налога (расчет сделан с учетом объемов реализации, предусмотренных в Государственном бюджете Украины на 2024 год).

"Это важно для поддержания безопасности страны, ведь все собственные поступления направляются на сектор безопасности и обороны" , - добавили в Минфине.

Стоит отметить, что это не окончательное решение, ведь законопроект будет направлен в Верховную раду для дальнейшего голосования. 

На что еще будут повышать акцизы

Прошлой осенью сообщалось, что Кабинет министров планирует в 2024 году существенно увеличить ставки акциза на сигареты.

А недавно Кабмин внес в Верховную раду законопроект о повышении акциза на табачные изделия.

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