Кабмин прогнозирует рост средней зарплаты в 2019 до 10,5 тыс. гривен

По более пессимистичному сценарию средняя зарплата все равно превысит 10 тыс. гривен

Кабинет министров Украины прогнозирует рост среднемесячной зарплаты в 2019 году до 10,5 тыс. гривен. Копия одобренного Прогноза социального и экономического развития Украины на 2019-2021 годы есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, прогноз разработан по трем сценариям и основывается на анализе развития экономики на протяжении последних трех лет. Первый сценарий - базовый, который является продолжением заложенного в бюджет на 2018. Второй сценарий включает позитивные и негативные эффекты после реализации сложных реформ, третий - совпадает с первым, но предусматривает худшие внешние условия и более медленный рост внешних торговых партнеров.

Таким образом, правительство по разным сценариям предусматривает рост среднемесячной зарплаты в следующем году до 10 129 гривен, 10 595 гривен и 10 118 гривен. Количество занятых в экономической деятельности в возрасте 15-70 лет составит 16,36, 16,39 и 16,32 млн человек, а уровень безработицы соответственно составит 8,9, 8,8 и 9,2%.

Кроме того, в 2020 среднемесячная зарплата при различных сценариях прогнозируется на уровне 11 451, 12 137 и 11 359 гривен, а в 2021 - 12 835, 13 766 и 12 663 гривны.

Фото: основные прогнозные макропоказатели на 2019-2020

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин прогнозирует рост ВВП Украины до 4 трлн гривен в 2019 году.