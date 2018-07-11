Кабмін прогнозує зростання середньої зарплати в 2019 до 10,5 тис. гривень

За більш песимістичним сценарієм середня зарплата все одно перевищить 10 тис. гривень

Кабінет міністрів України прогнозує зростання середньомісячної зарплати в 2019 році до 10,5 тис. гривень. Копія схваленого Прогнозу соціального і економічного розвитку України на 2019-2021 роки є в розпорядженні РБК-Україна.

Зазначимо, прогноз розроблено за трьома сценаріями і ґрунтується на аналізі розвитку економіки протягом останніх трьох років. Перший сценарій - базовий, який є продовженням закладеного в бюджет на 2018. Другий сценарій включає позитивні та негативні ефекти після реалізації складних реформ, третій - збігається з першим, але передбачає гірші зовнішні умови і більш повільне зростання зовнішніх торговельних партнерів.

Таким чином, уряд за різними сценаріями передбачає зростання середньомісячної зарплати наступного року до 10 129 гривень, 10 595 гривень і 10 118 гривень. Кількість зайнятих в економічній діяльності у віці 15-70 років становитиме 16,36, 16,39 і 16,32 млн осіб, а рівень безробіття відповідно становитиме 8,9, 8,8 і 9,2%.

Крім того, у 2020 середньомісячна зарплата при різних сценаріях прогнозується на рівні 11 451, 12 137 і 11 359 гривень, а в 2021 - 12 835, 13 766 і 12 663 гривні.

Фото: основні прогнозні макропоказники на 2019-2020

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін прогнозує зростання ВВП України до 4 трлн гривень в 2019 році.