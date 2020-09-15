Кабмин прогнозирует падение расходов украинцев в 2020 году

По итогам 2020 года ожидается сокращение конечных потребительских расходов домохозяйств на 1,2%. Это станет следствием общего снижения экономической активности в стране.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту государственного бюджета Украины на 2021 год, (законопроект №4000), обнародованном на сайте Верховной рады.

"После ослабления карантина восстановление потребления будет медленным из-за роста безработицы и падения сбережений, что, соответственно, сказывается на уверенности потребителей", - отмечается в документе.

По прогнозу правительства, экономическая ситуация в стране до конца 2020 года будет иметь характер сдержанного восстановления. Снижение темпов реального ВВП по итогам года ожидается на уровне не более 4,8%. По мере снятия ограничений экономика будет постепенно восстанавливаться на фоне стимулирующих мер фискальной политики и действий правительства, направленных на преодоление последствий эпидемии COVID-19.

"Наибольший негативный вклад в сокращение ВВП будут иметь инвестиции из-за их резкого падение, вызванного негативными настроениями бизнеса и учитывая его финансовые сложности. Как следствие, падение валового накопления основного капитала по итогам 2020 года ожидается на уровне 21,8%", - говорится в документе.

Напомним, реальные доходы украинцев (с учетом инфляции) в 2019 году по сравнению с 2018 годом выросли на 6,5%, что в 1,7 раза медленнее, чем в 2017 и 2018 годах (10,9%).

Как сообщало РБК-Украина, в июне НБУ констатировал конец трехлетнего цикла роста доходов украинцев.