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Кабмин прогнозирует курс в коридоре 28-29 гривен за доллар в ближайшие три года

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров ожидает курс гривны к доллару в 2022-2024 годах в коридоре 28-29 грн. Соответствующие цифры заложены в Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы и Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram- канале.

"Будет обеспечена макроэкономическая стабильность, а курс доллара ожидается в коридоре 28-29 грн", - написал он.

Как отметил премьер, правительство прогнозирует, что дефицит бюджета сократится почти вдвое и вернется к плановым 3% уже с 2023 года. Кроме того, государственный долг планируется уменьшить до уровня менее 50% ВВП.

По его словам, рост зарплат в следующие 3 года составит примерно 8-10% в год (с учетом инфляции). Инфляция вернется к таргету в 5% уже в 2023 году, а в 2022 составит 6,2%.

"Благодаря проведенным реформам уже в 2023 году сможем выйти на устойчивый тренд роста экономики в 5% в год", - добавил премьер.

Отметим, Кабинет министров на внеочередном заседании 31 мая 2021 года принял бюджетную декларацию на 2022-2024 годы и Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы.

В то же время документ до сих пор не обнародован, а конкретные цифры прогноза неизвестны.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство экономики Украины ухудшило прогноз роста реального ВВП в 2021 году с 4,6% до 4,1%. Обновленный макропрогноз направлен в различные органы власти и нем будет строиться трехлетняя бюджетная декларация.

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