Кабмин прогнозирует курс в коридоре 28-29 гривен за доллар в ближайшие три года

"Будет обеспечена макроэкономическая стабильность, а курс доллара ожидается в коридоре 28-29 грн", - написал он.

Как отметил премьер, правительство прогнозирует, что дефицит бюджета сократится почти вдвое и вернется к плановым 3% уже с 2023 года. Кроме того, государственный долг планируется уменьшить до уровня менее 50% ВВП.

По его словам, рост зарплат в следующие 3 года составит примерно 8-10% в год (с учетом инфляции). Инфляция вернется к таргету в 5% уже в 2023 году, а в 2022 составит 6,2%.

"Благодаря проведенным реформам уже в 2023 году сможем выйти на устойчивый тренд роста экономики в 5% в год", - добавил премьер.