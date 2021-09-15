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Кабмин прогнозирует в 2022 году рекордный за 10 лет рост экономики Украины

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров прогнозирует в 2022 году рекордный за десть лет рост экономики Украины. ВВП должен вырасти приблизительно на 4%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании Кабмина 15 сентября, которое транслировалось на Youtube.

Как отметил Шмыгаль, проект госбюджета на 2022 год, который будет одобрен правительством на сегодняшнем заседании, предусматривает "рекордный за последние 10 лет уровень роста валового внутреннего продукта около 4%".

Напомним, 31 мая Кабинет министров одобрил Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы. Прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) на 2022 год ухудшен с 4,3% до 3,8%.

По базовому сценарию прогнозируется рост ВВП на 4,7% в 2023 году и на 5,0% в 2024 году

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Кабинет Министров Украины