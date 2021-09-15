Кабмін прогнозує у 2022 році рекордне за 10 років зростання економіки України

Кабінет міністрів прогнозує в 2022 році рекордне за десть років зростання економіки України. ВВП має зрости приблизно на 4%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні Кабміну 15 вересня, яке транслювалося на Youtube .

Як зазначив Шмигаль, проект держбюджету на 2022 рік, який буде схвалений урядом на сьогоднішньому засіданні, передбачає "рекордний за останні 10 років рівень зростання валового внутрішнього продукту близько 4%".

Нагадаємо, 31 травня Кабінет міністрів схвалив Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки. Прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) на 2022 рік погіршений з 4,3% до 3,8%.

За базовим сценарієм прогнозується зростання ВВП на 4,7% у 2023 році та на 5,0% у 2024 році