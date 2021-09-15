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Кабмін прогнозує у 2022 році рекордне за 10 років зростання економіки України

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Україна, Середа 15 вересня 2021 14:10
Кабмін прогнозує у 2022 році рекордне за 10 років зростання економіки України Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів прогнозує в 2022 році рекордне за десть років зростання економіки України. ВВП має зрости приблизно на 4%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні Кабміну 15 вересня, яке транслювалося на Youtube.

Як зазначив Шмигаль, проект держбюджету на 2022 рік, який буде схвалений урядом на сьогоднішньому засіданні, передбачає "рекордний за останні 10 років рівень зростання валового внутрішнього продукту близько 4%".

Нагадаємо, 31 травня Кабінет міністрів схвалив Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки. Прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) на 2022 рік погіршений з 4,3% до 3,8%.

За базовим сценарієм прогнозується зростання ВВП на 4,7% у 2023 році та на 5,0% у 2024 році

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Кабінет Міністрів України
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