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Кабмін продовжив на рік заборону російських товарів

Україна, П'ятниця 13 грудня 2024 13:05
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Кабмін продовжив на рік заборону російських товарів Фото:
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів продовжив ще на один рік дію заборону ввезення в Україну товарів походженням з Російської федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка в Telegram.

Дію постанови від 30 грудня 2015 року № 1147 "Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської федерації" продовжено до 31 грудня 2025 року. (включно).

Постанови 2015 року

У грудні 2015 року уряд ухвалив дві постанови щодо обмеження торгівлі з Росією. Це відбулося через те, що Росія з 1 січня 2016 року в односторонньому порядку припинила дію Договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД стосовно України, у зв`язку з чим до товарів українського походження почало застосовуватися ввізне мито.

Обидва документи продовжуються кожен рік у грудні.

Зокрема, постановою №1147 заборонявся широкий спектр російських товарів, як промислових, так продовольчих.

Постанова №1146 встановила ставки ввізного мита щодо імпорту товарів, країною походження яких є РФ. Раніше уряд продовжив на рік дію постанови про мита на російські товари у відповідності з угодою ВТО.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року будь-яка торгівля Росією заборонена, російські банки в Україні націоналізовані, а обіг рубля заборонено.

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