ua en ru
Пт, 13 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Кабмин продлил на год запрет российских товаров

Украина, Пятница 13 декабря 2024 13:05
UA EN RU
Кабмин продлил на год запрет российских товаров Фото:
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров продлил еще на один год действие запрета ввоза в Украину товаров происхождением из Российской федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram.

Действие постановления от 30 декабря 2015 года № 1147 "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской федерации" продлено до 31 декабря 2025 года (включительно).

Постановления 2015 года

В декабре 2015 года правительство приняло два постановления об ограничении торговли с Россией. Это произошло из-за того, что Россия с 1 января 2016 года в одностороннем порядке прекратила действие Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ в отношении Украины, в связи с чем к товарам украинского происхождения начала применяться ввозная пошлина.

Оба документа продлеваются каждый год в декабре.

В частности, постановлением №1147 запрещался широкий спектр российских товаров, как промышленных, так продовольственных.

Постановление №1146 установило ставки ввозной пошлины в отношении импорта товаров, страной происхождения которых является РФ. Ранее правительство продлило на год действие постановления о пошлинах на российские товары в соответствии с соглашением ВТО.

После начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года любая торговля Россией запрещена, российские банки в Украине национализированы, а обращение рубля запрещено.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Масштабный удар по энергетике и усиленные графики. Что известно о последствиях атаки по Украине
Масштабный удар по энергетике и усиленные графики. Что известно о последствиях атаки по Украине
DAILY
Людмила Черенько: Уровень бедности катастрофически растет, но люди не просят социальной помощи
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Людмила Черенько: Уровень бедности катастрофически растет, но люди не просят социальной помощи