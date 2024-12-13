Кабмин продлил на год запрет российских товаров

Кабинет министров продлил еще на один год действие запрета ввоза в Украину товаров происхождением из Российской федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram.

Действие постановления от 30 декабря 2015 года № 1147 "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской федерации" продлено до 31 декабря 2025 года (включительно).

Постановления 2015 года

В декабре 2015 года правительство приняло два постановления об ограничении торговли с Россией. Это произошло из-за того, что Россия с 1 января 2016 года в одностороннем порядке прекратила действие Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ в отношении Украины, в связи с чем к товарам украинского происхождения начала применяться ввозная пошлина.

Оба документа продлеваются каждый год в декабре.

В частности, постановлением №1147 запрещался широкий спектр российских товаров, как промышленных, так продовольственных.

Постановление №1146 установило ставки ввозной пошлины в отношении импорта товаров, страной происхождения которых является РФ. Ранее правительство продлило на год действие постановления о пошлинах на российские товары в соответствии с соглашением ВТО.

После начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года любая торговля Россией запрещена, российские банки в Украине национализированы, а обращение рубля запрещено.