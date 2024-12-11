Уряд України ухвалив постанову щодо російських товарів

Кабінет міністрів продовжив ще на один рік одну з постанов щодо російських товарів. Це рішення 2015 року про мита.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на постанову від 10 грудня 2024 р. № 1397 .

Уряд продовжив дію постанови від 30 грудня 2015 року № 1146 "Про ставки ввізного мита стосовно товарів, що походять з Російської Федерації" до 31 грудня 2025 року.

Постанови 2015 року

У грудні 2015 року уряд ухвалив дві постанови щодо обмеження торгівлі з Росією. Це відбулося через те, що Росія з 1 січня 2016 року в односторонньому порядку припинила дію Договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД стосовно України, у зв`язку з чим до товарів українського походження почало застосовуватися ввізне мито.

Зокрема, Постанова №1146 встановила ставки ввізного мита щодо імпорту товарів, країною походження яких є РФ.

Постановою №1147 заборонявся широкий спектр російських товарів, як промислових, так продовольчих.

Обидва документи продовжуються кожен рік у грудні. Однак рішення про продовження заборони імпорту товарів поки що не оприлюднено.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року будь-яка торгівля Росією заборонена.

Виключенням є транзит нафти та газу. Поточна транзитна угода між НАК "Нафтогаз України" та російським "Газпромом" укладена наприкінці 2019 року терміном на п'ять років. Попри війну Україна дозволяла російському газу проходити через свою територію в такі країни, як Австрія, Словаччина, Італія та Угорщина.