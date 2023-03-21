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Кабмін продовжив фінансування ініціативи Grain from Ukraine, - Шмигаль

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Кабінет міністрів затвердив постанову про продовження та необхідне фінансування ініціативи Grain from Ukraine.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Кабінеті міністрів.

"Наша країна залишається одним із гарантів світової продовольчої безпеки. Загалом у межах зернової ініціативи Україна відправила вже понад 25 млн тонн агропродукції через чорноморські порти. Працюємо над тим, аби не лише продовжити цю ініціативу, але і розширити її", - наголосив Шмигаль.

За його словами, уряд планує закупити додатково 125 тисяч тонн пшениці або кукурудзи, яка потім буде доставлена як гуманітарний вантаж у країни Африки.

Нагадаємо, раніше у МЗС України зазначили, що зернова ініціатива рятує мільйони людей від голоду. З 1 серпня 2022 року Україна експортувала через зерновий коридор 25,1 млн тонн сільськогосподарської продукції до 45 країн світу.

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зерновий коридорКабінет Міністрів УкраїниДенис Шмигаль