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Кабмин продолжил финансирование инициативы Grain from Ukraine, - Шмыгаль

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмигаль (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Кабинет министров утвердил постановление о продлении и необходимом финансировании инициативы Grain from Ukraine.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Дениса Шмыгаля в Кабинете министров.

"Наша страна остается одним из гарантов мировой продовольственной безопасности. Всего в рамках зерновой инициативы Украина отправила уже более 25 млн тонн агропродукции через черноморские порты. Работаем над тем, чтобы не только продлить эту инициативу, но и расширить ее", - подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, правительство планирует закупить дополнительно 125 тысяч тонн пшеницы или кукурузы, которая затем будет доставлена в качестве гуманитарного груза в страны Африки.

Напомним, ранее в МИД Украины отметили, что зерновая инициатива спасает миллионы людей от голода. С 1 августа 2022 года Украина экспортировала через зерновой коридор 25,1 млн тонн сельскохозяйственной продукции в 45 стран мира.

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зерновой коридорКабинет Министров УкраиныДенис Шмыгаль