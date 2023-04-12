Ціни на газ для виробників тепла та бюджетників зафіксують ще на рік
Кабінет міністрів планує продовжити дію фіксованих цін на газ для ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" до 31 березня 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок (ФПУ).
Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, виробниками теплової енергії було укладено договори постачання природного газу з "Нафтогаз Трейдинг" (постачальником природного газу на якого покладено спеціальні обов’язки), які діють до 30 квітня 2023 року.
"Однак, виходячи з необхідності продовження надання послуг з постачання гарячої води в населених пунктах України, визначення чітких передумов для підготовки до початку нового опалювального періоду 2023/2024 рр., виникла необхідність продовжити постачання природного газу на умовах дії Положення до 31 березня 2024 року", - йдеться в документі.
Зокрема планується продовжити дію наступних тарифів:
- 7 420 гривень з ПДВ за 1 тисяч кубометрів газу - для обсягу, який використовується для потреб виробництва теплової енергії для надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню та/або постачання теплової енергії як товарної продукції для зазначених потреб.
- 16 390 гривень з ПДВ за 1 тисячу кубометрів газу - для обсягу, що використовується для виробництва теплової енергії для надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води бюджетним установам/організаціям та релігійним організаціям, підприємствам, установам та організаціям, що перебувають в управлінні Державного управління справами, та/або постачання теплової енергії як товарної продукції для зазначених потреб.
Нагадаємо, українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандумі) оцінила потреби "Нафтогазу" в імпорті газу наступного опалювального сезону у 2 млрд кубометрів. Ціна газу в Європі зараз складає близько 500 доларів за тисячу кубометрів, тобто близько 18 тисяч гривень.