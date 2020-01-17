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Кабмін продовжує працювати в штатному режимі до рішення Зеленського, - Гончарук

Новини » Політика     17.01.2020 - 11:43
Кабмін продовжує працювати в штатному режимі до рішення Зеленського, - Гончарук
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Уряд очікує рішення Володимира Зеленського

Уряд продовжує працювати в штатному режимі до того моменту, поки президент Володимир Зеленський не прийме рішення про відставку прем'єра Олексія Гончарука, хто на якій позиції буде працювати. Про це Гончарук заявив на годині питань до уряду.

Прем'єр зазначив, що заява написана на ім'я Дмитра Разумкова.

"Заява написана на ім'я голови ВР (Дмитро Разумков, - ред.). Уряд продовжує працювати в штатному режимі до того моменту, поки президент не прийме рішення, хто, на якій позиції буде працювати", - заявив Гончарук.

У свою чергу, Разумков заявив, що заява на його ім'я ще не надійшла.

"Ні, заяви немає (про відставку Гончарука, - ред.)", - сказав глава парламенту.

Зазначимо, Фракція партії "Слуга народу" у Верховній раді готова підтримати відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука, якщо її підтримає президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні стали відомо, що Гончарук подав заяву про відставку президенту. Заява була написана через скандал з прослуховуванням.

Відзначимо, представник уряду у Верховній раді Олена Шуляк заявила, що Зеленський не підтримає відставку прем'єра.

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