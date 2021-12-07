Кабмин продолжает финансовое давление на "зеленых" инвесторов, - TIU Canada

По его словам, большинству компаний была выплачена полная оплата задолженности по условиям зеленых облигаций госпредприятием Гарантированный покупатель, однако они не были осуществлены в адрес компании ДТЭК.

"ДТЭК выплатили "ноль", однако вся отрасль из з трех ассоциаций, включая ЕУЕА, УВЭА и Украинская солнечная ассоциация четко заявила, что до вчерашнего вечера включительно нам не выплатили задолженность за 2021 год", - сказал Юркович.

Он отметил, что производителям ВИЭ выплатили полную сумму долга лишь за 2020 год, тогда как есть накопленная задолженность за 2021 год.

"Однако меморандум о взаимопонимании остается нарушенным, и не только в отношении ДТЭК… Иностранные инвесторы продолжают и остаются обманутыми в соответствии с их пассивами", - сказал Юркович.