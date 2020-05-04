Карантин в Украине продлен до 22 мая, но с ослаблениями

В Украине продлили карантин до 22 мая. Такое решение принято Кабинетом министров на внеочередном заседании 4 мая, передает РБК-Украина.

Постановление о продлении карантина принято с возможностью доработки в течение двух дней.

"Проект постановления о внесении изменений в постановление № 211. Изменения касаются продления карантина до 22 мая на территории страны. Во вторых, снимаем определенный ряд запретов, которые действовали на территории страны. Разрешаем работу летних террас, ресторанов, которые расположены под открытым небом. Позволяем, работу определенных мероприятий культуры. Но все это на усмотрение того или иного учреждения культуры. Также разрешаем работу адвокатов, нотариусов...", - заявил Степанов

При этом продление карантина не повлияет на начало смягчения карантинных ограничений, которые запланированы на 11 мая.

"Важный момент, сигнал для бизнеса, с 11 мая готовьте свои заведения для открытия. Смягчение состоится", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Таким образом правительство приняло решение об ослаблении карантина с 11 мая. При этом сам режим карантина был продлен до 22 мая. Также данное постановление подразумевает возможность ужесточения карантина в отдельных областях решением местных комиссий по чрезвычайным ситуациям после 11 мая. На данный момент это Черновицкая, Ивано-Франковская и Тернопольская области.

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что дальнейшие решения относительно продления или снятия карантина будут приниматься исходя из ситуации с пандемией коронавируса в мире.

До этого министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что на данный момент ситуация в стране позволяет начать смягчения карантина с 11 мая.