Кабмин продлил запрет на экспорт противоэпидемических товаров

Кабинет министров до 1 июля 2019 продлил запрет на экспорт товаров противоэпидемического назначения. При этом из списка запрещенных к экспорту исключили некоторые позиции.

Соответствующее решение принято на заседании правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

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Отметим, в марте с введением карантина в Украине правительство до 1 июня запретило экспорт товаров противоэпидемического назначения. В данный перечень вошли медицинские маски, защитные очки, респираторы, медицинские перчатки, лабораторные костюмы и т.д.

Напомним, в апреле Верховной раде рекомендовали усилить ответственность за экспорт противоэпидемических товаров вплоть до введения уголовного наказания.