Кабмін продовжив спецзобов'язання для "Нафтогазу" ще на місяць

Спецзобов'язання для "Нафтогазу" продовжили до 1 вересня

Кабінет міністрів України продовжив спеціальні зобов'язання для НАК "Нафтогаз України" до 1 вересня 2018 року. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

У пояснювальній записці до постанови зазначається, що на даний момент тривають переговори з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо приведення ціни на природний газ до рівня імпортного паритету, тому виникла необхідність у продовженні зобов'язань ще на місяць.

Постанова набирає чинності з 1 серпня 2018 року. Зазначимо, спеціальні зобов'язання полягають в продажу палива для потреб побутових споживачів за ціною, розрахунок якої прив'язано до ринкових середньорічних цін на європейському хабі. Попереднє постанова передбачала дію спецзобов'язань до 1 серпня.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, в кінці травня Кабінет міністрів продовжив спецзобов'язання для "Нафтогазу" до 1 серпня. Скасування спеціальних зобов'язань є однією з умов переходу на ринок енергетики для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.