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Кабмин продлил аналоговое телевидение рядом с оккупированными Россией территориями

Киев, Среда 16 декабря 2020 14:46
Кабмин продлил аналоговое телевидение рядом с оккупированными Россией территориями
Фото: телевидение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Аналоговое телевидение продлено до восстановления территориальной целостности Украины

Кабинет министров принял постановление "Некоторые вопросы использования радиочастотного ресурса Украины". Постановлением продлено использование радиотехнологии "Аналоговое телевизионное вещание".

Соответствующее постановление принято на заседании правительства 16 декабря 2020 года, которое транслировалось на Youtube.

Согласно постановлению, для определенных Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания каналов вещания на территориях, граничащих с Российской Федерацией и временно оккупированными территориями, аналоговое телевидение восстанавливается на период до восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, а для каналов вещания телерадиоорганизаций местного вещания, которые не имеют лицензий на цифровое вещание, - до 31 марта 2021 года

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, процесс перехода телерадиоорганизаций на цифровой формат не закончен в связи с недостаточным финансовым обеспечением, устарелостью материально-технической базы, существенными затратами на создание качественного информационного продукта, необходимого для заполнения эфирного времени.

"Поэтому отключение аналогового сигнала приведет к усилению иностранного влияния на информационное пространство Украины", - говорится в документе.

Напомним, окончательный отказ от аналогового телевидения неоднократно переносился из-за того, что на оккупированных территориях в таком формате работают российские пропагандистские каналы.

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