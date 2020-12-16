Кабмін продовжив аналогове телебачення поруч з окупованими Росією територіями

Фото: телебачення (Віталій Носач, РБК-Україна)

Аналогове телебачення продовжене до відновлення територіальної цілісності України

Кабінет міністрі ухвалив постанову "Деякі питання використання радіочастотного ресурсу України". Постановою продовжено використання радіотехнології "Аналогове телевізійне мовлення".

Відповідна постанова ухвалена під час засідання уряду 16 грудня 2020 року, яке транслювалося на Youtube.

Згідно з постановою, для визначених Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення каналів мовлення на територіях, що межують з Російською Федерацією та тимчасово окупованими територіями, аналогове телебачення відновлюється на період до відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, а для каналів мовлення телерадіоорганізацій місцевого мовлення, які не мають ліцензій на цифрове мовлення, - до 31 березня 2021 року.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту постанови, процес переходу телерадіоорганізацій на цифровий формат не закінчено у зв’язку з недостатнім фінансовим забезпеченням, застарілістю матеріально-технічної бази, суттєвими витратами на створення якісного інформаційного продукту, необхідного для заповнення ефірного часу.

"Тому відключення аналогового сигналу призведе до посилення іноземного впливу на інформаційний простір України", - йдеться в документі.

Нагадаємо, остаточна відмова від аналогового телебачення неодноразово переносилася через те, що на окупованих територіях в такому форматі працюють російські пропагандистські канали.