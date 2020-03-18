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Кабмин призывает не выселять студентов из общежитий на время карантина

Новости » Коронавирус     18.03.2020 - 12:26
Кабмин призывает не выселять студентов из общежитий на время карантина
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Шмыгаль призвал ректоров вузов способствовать студентам в проживании в общежитиях на время карантина

Кабинет министров Украины призывает не выселять студентов из общежитий на время карантина из-за коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

Шмыгаль призвал ректоров вузов способствовать студентам, чтобы те самоизолировались в общежитиях.

"Я сейчас обращусь к директорам и ректорам учебных заведений, где введен сейчас карантин. Прошу с пониманием отнестись к студентам, проживающим в общежитиях. Не отправлять их домой. Многим некуда ехать. Руководителей учебных заведений настоятельно прошу не выселять студентов из общежитий. Напротив, способствовать, чтобы они оставались в общежитиях, самоизолировались", - заявил премьер.

Напомним, в Киевской городской государственной администрации поручили учебным заведениям ограничить доступ студентов в общежития на период карантина из-за коронавируса, о чем сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

По его словам, в столице возникла такая ситуация, что студенты воспринимают карантин как каникулы.

Как писало РБК-Украина, в Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Решение было принято на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской областной государственной администрации.

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