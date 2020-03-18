Кабмін закликає не виселяти студентів з гуртожитків на час карантину

Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Шмигаль закликав ректорів вишів сприяти студентам у проживанні у гуртожитках на час карантину

Кабінет міністрів України закликає не виселяти студентів з гуртожитків на час карантину через коронавірус. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Шмигаль закликав ректорів вишів сприяти студентам, аби ті самоізольовувалися у гуртожитках.

"Я зараз звернусь до директорів та ректорів навчальних закладів, де введений зараз карантин. Прошу з розумінням поставитись до студентів, які проживають у гуртожитках. Не відправляти їх додому. Багато кому нема куди їхати. Керівників навчальних закладів настійливо прошу не виселяти студентів з гуртожитків. Навпаки сприяти, щоб вони залишались у гуртожитках, самоізольовувалися", - заявив прем'єр.

Нагадаємо, у Київській міській державній адміністрації доручили навчальним закладам обмежити доступ студентів до гуртожитків на період карантину через коронавірус, про що повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, в столиці виникла така ситуація, що студенти сприймають карантин як канікули.

Як писало РБК-Україна, в Київській області введено режим надзвичайної ситуації через коронавірус. Рішення було прийнято на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської обласної державної адміністрації.