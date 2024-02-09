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Кабмін призначив в.о. міністра у справах ветеранів

Фото: Олександр Порхун (facebook com porkhunofficial)
Автор: Наталія Кава

Кабінет міністрів України підтримав рішення щодо тимчасового призначення Олександра Порхуна на посаду міністра у справах ветеранів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кабмін.

"На своєму засіданні 9 лютого Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження: про тимчасове покладення виконання обов’язків міністра у справах ветеранів на Порхуна Олександра Володимировича", - сказано у повідомленні.

Що відомо про Порхуна

У 2020 році  Порхун став в.о. першого заступника міністра у справах ветеранів. Його було нагороджено званням Герой України з відзнакою орденом "Золота Зірка".

З березня 2014 року Порхун захищає Україну. Він брав участь у звільненні Краматорська, Слов’янська, Лисичанська, Шахтарська, Хрустального (раніше Красний Луч), Алчевська, Бойківського (тоді Тельманове) та інших населених пунктів.

Олександр Порхун має звання майора та кілька освіт. Він навчався у чотирьох вищих закладах України, та у червні 2017 отримав диплом магістра за спеціальністю "Бойове застосування та управління діями військових частин Сухопутних військ". А вже у 2020 він став магістром з правоохоронної діяльності.

На позачергових парламентських виборах у 2019 році він був кандидатом у народні депутати в одномандатному виборчому окрузі у Києві.

Нагадаємо, раніше Верховна рада звільнила з цієї посади Юлію Лапутіну. Відповідне рішення було ухвалено 7 лютого.

Що передувало відставці

Нагадаємо, що в понеділок, 5 лютого до Верховної Ради надійшла заява від Юлії Лапутіної про відставку з посади міністра у справах ветеранів України. Про що повідомив голова ВРУ Руслан Стефанчук.

Відставку Лапутіної прокоментував президент Володимир Зеленський. За його словами - це "питання виключно менеджменту" та додав, що "кроки перезавантаження" будуть продовжуватися не тільки в цьому напрямі.

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Міністерство у справах ветеранів