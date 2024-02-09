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Кабмин назначил и.о. министра по делам ветеранов

Фото: Александр Порхун (facebook com porkhunofficial)
Автор: Наталья Кава

Кабинет министров Украины поддержал решение о временном назначении Александра Порхуна на должность министра по делам ветеранов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кабмин.

"На своем заседании 9 февраля Кабинет министров Украины принял распоряжение: о временном возложении исполнения обязанностей министра по делам ветеранов на Порхуна Александра Владимировича", - сказано в сообщении.

Что известно о Порхуне

В 2020 году Порхун стал и.о. первого заместителя министра по делам ветеранов. Он был награжден званием Герой Украины с отличием орденом "Золотая Звезда".

С марта 2014 года Порхун защищает Украину. Он участвовал в освобождении Краматорска, Славянска, Лисичанска, Шахтерска, Хрустального (ранее Красный Луч), Алчевска, Бойковского (тогда Тельманово) и других населенных пунктов.

Александр Порхун имеет звание майора и несколько образований. Он учился в четырех высших учебных заведениях Украины, и в июне 2017 получил диплом магистра по специальности "Боевое применение и управление действиями воинских частей Сухопутных войск". А уже в 2020 он стал магистром по правоохранительной деятельности.

На внеочередных парламентских выборах в 2019 году он был кандидатом в народные депутаты в одномандатном избирательном округе в Киеве.

Напомним, ранее Верховная рада уволила с этой должности Юлию Лапутину. Соответствующее решение было принято 7 февраля.

Что предшествовало отставке

Напомним, что в понедельник, 5 февраля, в Верховную Раду поступило заявление от Юлии Лапутиной об отставке с должности министра по делам ветеранов Украины. О чем сообщил глава ВРУ Руслан Стефанчук.

Отставку Лапутиной прокомментировал президент Владимир Зеленский. По его словам, это "вопрос исключительно менеджмента" и добавил, что "шаги перезагрузки" будут продолжаться не только в этом направлении.

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Министерство по делам ветеранов