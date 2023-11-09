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Кабмін призначив в.о. міністра спорту. Хто замінив Гутцайта

Фото: Матвій Бідний, в.о. міністра молоді та спорту (facebook.com minmolodsport)
Автор: Дмитро Левицький

Уряд призначив виконувача обов'язки міністра молоді та спорту. Ним став Матвій Бідний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Кабінету міністрів.

"На своєму засіданні 9 листопада Кабмін ухвалив розпорядження про тимчасове покладення виконання обов’язків міністра молоді та спорту на заступника міністра Матвія Бідного", - йдеться у повідомленні уряду.

Що відомо про Бідного

Матвій Бідний з 2020 року обіймає посаду заступника міністра молоді та спорту.

До цього працював головним спеціалістом відділу пріоритетних неолімпійських видів спорту департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту, а також директором департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту Міністерства молоді та спорту України.

Відставка міністра спорту

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада звільнила Вадима Гутцайта з посади міністра молоді та спорту. Гутцайт сам написав заяву на звільнення після того, як глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував відставку одного з міністрів.

Сам же Гутцайт пояснив причину своєї відставки тим, що він уже рік поєднує міністерський портфель із посадою президента Національного олімпійського комітету України.

"За цей рік було багато маніпулювань щодо моїх повноважень, прийнятих рішень та поєднання цих посад. Сьогодні (публікація 8 листопада - ред.) я ухвалив рішення про відставку з посади міністра молоді та спорту України та планую зосередитися на роботі у Національному олімпійському комітеті України", - зазначав Гутцайт.

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Вадим ГутцайтМіністерство молоді та спорту