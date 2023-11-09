Кабмин назначил и.о. министра спорта. Кто заменил Гутцайта

"На своем заседании 9 ноября Кабмин принял распоряжение о временном возложении исполнения обязанностей министра молодежи и спорта на заместителя министра Матвея Бедного", - говорится в сообщении правительства.

Что известно о Бедном

Матвей Бедный с 2020 года занимает должность заместителя министра молодежи и спорта.

До этого он работал главным специалистом отдела приоритетных неолимпийских видов спорта департамента физической культуры и неолимпийских видов спорта, а также директором департамента физической культуры и неолимпийских видов спорта Министерства молодежи и спорта Украины.

Отставка министра спорта

Напомним, сегодня Верховная рада уволила Вадима Гутцайта с должности министра молодежи и спорта. Гутцайт сам написал заявление об увольнении после того, как глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал отставку одного из министров.

Сам Гутцайт объяснил причину своей отставки тем, что он уже год объединяет министерский портфель с должностью президента Национального олимпийского комитета Украины.

"За этот год было много манипуляций по поводу моих полномочий, принятых решений и сочетания этих должностей. Сегодня (публикация 8 ноября - ред.) я принял решение об отставке с должности министра молодежи и спорта Украины и планирую сосредоточиться на работе в Национальном олимпийском комитете Украины", - отмечал Гутцайт.