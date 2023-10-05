Кабмін призначив Умєрову ще трьох заступників

Так уряд вирішив призначити ще трьох заступників голови Міноборони.

Як йдеться в заяві, на своєму засіданні 5 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження про призначення:

Гаврилюка Івана Юрійовича заступником Міністра оборони України

заступником Міністра оборони України Гайдера Станіслава Мечеславовича заступником Міністра оборони України

заступником Міністра оборони України Кліменкова Дмитра Олеговича заступником Міністра оборони України.

Що відомо про нових заступників глави Міноборони

Іван Гаврилюк - заступник міністра з питань військово-технічної політики. Генерал-лейтенант, був начальником Головного управління логістики, заступником начальника Генерального штабу ЗСУ.

У квітні-серпні 2022 року був головою робочої групи України в координаційному центрі по наданню допомоги у Німеччині, раніше – радник Командувача сил логістики ЗСУ та керівник головного управління логістики – заступник Начальника генерального штабу ЗСУ.

Станіслав Гайдер став заступником міністра з питань інституційного розвитку.

Був керівником цифрової трансформації Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Перед тим займався стратегічним плануванням Агенції за методологією цілей та ключових результатів (OKRs) де було переналаштовано ключові бізнес-процеси. Під його управлінням запущено Антикорупційний портал України, Реєстр корупціонерів, Єдиний портал повідомлень викривачів корупції та ін.

Дмитро Кліменков - заступник міністра з питань закупівель.

Раніше він працював комерційним директором АТ "Укртрансгаз". За час роботи йому вдалося на понад 50% перевиконати план з закачування газу до підземних сховищ та на 15% збільшити кількість клієнтів-нерезидентів. До цього працював Першим заступником голови ФДМУ, директором з інфраструктури та логістики МАУ та керівником крупних проектів в шведській компанії Еріксон.

Що цьому передувало?

5 вересня Верховна Рада звільнила Олексія Резнікова з посади міністра оборони. Після цього йому на зміну прийшов колишній глава Фонду держмайна Рустем Умєров.

Вже 18 вересня уряд також звільнив майже всіх заступників міністра оборони України. Мова йде про:

Володимира Гаврилова;

Ростислава Замлинського;

Ганну Маляр;

Дениса Шарапова.

Крім того, було звільнено:

Андрія Шевченка з посади заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції;

Віталія Дейнегу з посади заступника міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

Костянтина Ващенка з посади державного секретаря Міністерства оборони України.

Нагадаємо, перед цим Кабмін приймав рішення про призначення трьох заступників голови Міноборони 27 вересня. Тоді ними стали Юрій Джигир, Наталія Калмикова та Катерина Чорногоренко.